Proteste im Iran: Beten und Handeln

Die Proteste im Iran bewegen auch Menschen in Münster. Der Evangelische Kirchenkreis will ein Zeichen gegen Gewalt und Unterdrückung setzen. Aber wie geht eigentlich politisches Beten?

Pfarrerin Alexandra Hippchen und Saeid Samar stellen die neue Veranstaltungsreihe "Politisches Nachtgebet" vor. Der Auftakt findet am 28. März in der Apostelkirche statt

Demonstrierende, die hingerichtet werden, vergiftete Schülerinnen. Die Berichterstattung über Gewalt und Unterdrückung lässt erahnen, welche Angst die Menschen im Iran haben müssen. Viel direkter erfährt dies Saeid Samar über seine Kontakte vor Ort. Der Synodalbeauftragte für Geflüchtetenarbeit im Evangelischen Kirchenkreis Münster hat daher den Auftakt zur Reihe „Politisches Nachtgebet“ mitorganisiert. Am 28. März findet dieser unter dem Motto „Frieden – Gewalt ist das Problem, als dessen Lösung sie sich ausgibt (F. Hacker) – Freiheitshoffnung im Iran“ statt.

Es soll Lieder, Gebete und eine Ansprache geben. Einerseits soll die Frage, wie es solches Unrecht wie im Iran geben kann, vor Gott getragen werden. Andererseits bewege die Menschen die Frage, was sie selbst tun können, sagt Pfarrerin Alexandra Hippchen im Pressegespräch. Sie vertritt den Ausschuss für Gesellschaftliche Verantwortung des Evangelischen Kirchenkreises Münster. Der Kirchenkreis selbst sei schon an vielen Stellen aktiv geworden. Samar berichtet von Initiativen, die sich vor allem an die Politik wenden. Einige Erfolge könne man zumindest mitverbuchen – etwa die Mehrheit im Europaparlament, die sich dafür aussprach, die iranische Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen, wozu auch die Evangelische Kirche aufgerufen hatte. Samar betont aber, dass noch viel mehr geschehen müsse, der Weg zur Freiheit für Iranerinnen und Iraner noch ein langer sei: „Eine Revolution braucht ihre Zeit“.

Politik und Kirche – Kontroversen und Vorbilder

Die „Politischen Nachtgebete“ wurden seit ihrer Entstehung im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg auch kontrovers diskutiert. Überhaupt kann die Kombination von Kirche und Politik dunkelste Assoziationen hervorrufen, etwa mit den „Deutschen Christen“ zur Zeit des Nationalsozialismus. Hippchen weist aber auch auf Figuren wie Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller hin, deren politisches Handeln auf theologischen Grundlagen fußte.

Hippchen betont, dass gerade Exiliranerinnen und -Iraner ausdrücklich zum Nachtgebet eingeladen seien. Im Islam seien die Gräueltaten des Regimes ebenso wenig zu rechtfertigen, wie aus christlicher Sicht. Das Anliegen gehe über Konfessions- und Religionsgrenzen hinaus.

Die Organisatorinnen und Organisatoren haben sich auf das Schlagwort „Frieden“ geeinigt. Dass das ergänzende Zitat von Friedrich Hacker durchaus provokant ist – schon im Zusammenhang mit der Friedenskette hatten Statements, die etwa Waffenlieferungen verurteilen, in der ukrainischen Community für Empörung gesorgt – ist ihnen bewusst. Sie weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass ihnen auch die Solidarität mit der Ukraine ein Anliegen sei, obwohl das erste Nachtgebet den Menschen im Iran gewidmet ist. Auch das Recht eines angegriffenen Volkes zur Selbstverteidigung befürworten sie.

Warum die Veranstaltung nicht etwa unter dem Titel „Freiheit“ laufe, erklärt Hippchen: „Ohne Frieden gibt es keine Freiheit“. Ein stabiler Frieden und eine demokratische Ordnung seien die Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen frei von Unterdrückung leben können. Alexandra Hippchen hat die Hoffnung, dass das in nicht zu ferner Zukunft im Iran Realität wird. „Ich hoffe, dass wir eines Tages in Shiraz spazieren gehen können“, sagt sie, an Samar gerichtet, mit einem Lächeln.