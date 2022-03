Polizei fahndet nach "Spaziergängern"

Nach zwei sogenannten Montagsspaziergängern wird wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung öffentlich gefahndet. Die Vorfälle beziehen sich auf die Demonstrationen gegen die Impfpflicht vom Domplatz aus vom 20. Dezember des vergangenen Jahres sowie des 17. Januar.

Über den ersten Fall hatte unsere Zeitung berichtet, nachdem das Jugendbündnis gegen Antisemitismus darauf hingewiesen hatte. Ein Mann war mit einem an einen sogenannten Judenstern erinnernden Button mit der Aufschrift „0G“ aufgefallen.

Im Deutschland der Nazi-Zeit waren Juden zum Tragen des Sterns gezwungen worden – zum Zweck der Stigmatisierung. Die Polizei hatte nach Bekanntwerden entschieden, die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben. Dort war das Verfahren zunächst eingestellt worden, allerdings nicht ohne den Hinweis, dass die Ermittlungen jederzeit wieder aufgenommen werden könnten, was nun passiert ist.

Vorfall am 20. Dezember 2021: Ein Spaziergänger trägt eine Judenstern mit der Aufschrift "0G" (links). Vorfall vom 17. Januar: auf dem Schild des Mannes steht unter anderem: „Keine Impfpflicht. Sei kein zweiter Josef Mengele.“ Foto: pd

Der zweite Mann, nachdem nun öffentlich gefahndet wird, trug am 17. Januar ein Schild mit der Aufschrift: „Keine Impfpflicht mit Impfstoffen, die ALC-0315 und ALC-0159 enthalten! Sei kein zweiter Josef Mengele!“ Mengele war gesuchter Kriegsverbrecher und führte für die Nazis grausame Versuche an Menschen durch. Die beiden erwähnten Stoffe werden von Gegnern der Impfpflicht immer wieder als Beweis herangeführt, dass die Impfung beim Menschen zu Schäden führt. Das Paul-Ehrlich-Institut schreibt dazu, dass Warnhinweise zu den „pharmazeutischen Hilfsstoffen“ zur „fälschlichen Annahme führen, dass sie generell nicht bei Menschen angewandt werden können.“ Hinweise an die Polizei unter ' 0251 275-0.