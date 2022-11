Polizei: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach Leichenfund in Diesellok in Münster

Münster

Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Diesellok am Hauptbahnhof in Münster, teilt die Polizei nun mit, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe. Bei der Ermittlung der Identität sind die Beamten einen Schritt weiter.

Von Karin Höller