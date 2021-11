Polizei setzt auf verschärfte Kontrollen am Aasee

Die Polizei verschärft am Aasee ihre Kontrollen. Neuerliche Schlägereien oder Ausschreitungen sollen sich dort nicht wiederholen. Dazu greift Polizeipräsident Falk Schnabel auf das Mittel der strategischen Fahndung zurück.

Behörde will Randale vorbeugen

Nach der Massenprügelei am Aasee vom vergangenen Wochenende sind böse Erinnerungen an die Randale-Nächte im Juni wach geworden. Um zu vermeiden, dass sich diese Vorkommnisse wiederholen, greift die Polizei jetzt an den Wochenenden bis Weihnachten zum vergleichsweise neuen Mittel der strategischen Fahndung.