Polizei stellt mutmaßliche Diebe

Verfolgung und Gerangel: Bei zwei Einsätzen am Samstag haben Polizisten mutmaßliche Diebe gestellt. In einem Fall gab es eine Festnahme.

Polizisten haben nach einem Diebstahl in einer Bar an der Bahnhofstraße am Samstagmorgen (24.9. 0:05 Uhr) drei Tatverdächtige am Bremer Platz gestellt. Das teilt die Polizei Münster mit.

Ein 41-Jähriger hielt sich demnach in der Bar auf, als er plötzlich bemerkte, wie ihm sein Handy aus der Gesäßtasche entwendet wurde. Direkt sprach er den 27-jährigen Täter an. Dieser ließ von der Tat ab und verschwand mit seinen beiden 19- und 21-jährigen Begleitern.

Der 41-Jährige nahm laut Polizei gemeinsam mit einem 33-Jährigen, dem einige Augenblicke zuvor ebenfalls das Smartphone entwendet wurde, die Verfolgung des Trios auf und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten sie am Bremer Platz und nahmen den 27-Jährigen fest. Gegen ihn lag ein Abschiebehaftbefehl vor. Das Smartphone des 33-Jährigen fanden die Polizisten nicht in den Taschen der mutmaßlichen Täter. Die Ermittlungen dauern an.

Auf frischer Tat ertappt

In einem anderen Fall später am gleichen Tag haben mehrere Zeugen einen 27-jährigen Mann an einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Windthorststraße gehindert.

Der Tatverdächtige steckte sich laut Polizeimeldung eine Jeans in seinen Hosenbund, woraufhin ein Mitarbeiter des Geschäftes ihn auf den Diebstahl ansprach. Weil der Dieb die Hose nicht mehr abgeben wollte, gerieten die beiden Männer in ein Gerangel. Ein weiterer Zeuge half anschließend dabei, die Hose zurückzuerlangen.

Hinzugerufene Beamte fanden bei der Durchsuchung des Mannes mutmaßliche Beute aus einem weiteren Diebstahl und Betäubungsmittel.