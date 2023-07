Polizei stoppt mehrere Betrunkene im Straßenverkehr

Polizisten haben am Wochenende in Münster gleich mehrere Personen angehalten, die betrunken im Straßenverkehr unterwegs waren. In einem Fall hat es auch einen Unfall gegeben.

In der Nacht von Samstag (8. Juli) auf Sonntag (9. Juli) sind nach Polizeiangaben mehrere Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Münster durch Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen.

Eine alkoholisierte Rennradfahrerin stürzte in der Nacht am Hansaring auf Höhe eines Supermarktes, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Münster. Die 25-Jährige sei während eines Überholvorgangs mit einem weiteren Radfahrer zusammengestoßen und habe sich leicht verletzt. Zudem beschädigte sie dabei ein parkendes Auto. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille.

Mit 2,42 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Bei einer Polizeikontrolle im Industrieweg am späten Samstagabend hielten Beamte den Fahrer eines E-Scooters an. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,76 Promille. Wenig später wurde ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer am Ludgeriplatz angehalten, nachdem er den Beamten aufgefallen war, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Sein Atemalkoholtest zeigte 2,42 Promille.

Alle alkoholisierten Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.