Taucher nach Explosion im Kanal im Einsatz

Ungewöhnlicher Einsatz am Dortmund-Ems-Kanal in Münster: Die Polizei ist am Dienstagvormittag mit Tauchern im Einsatz. „Es hat dort in den vergangenen Tagen eine Detonation im Wasser gegeben“, sagt ein Sprecher der zuständigen Wasserschutzpolizei in Duisburg auf Nachfrage. Ein Schiffer habe eine Fontäne und Wellen gemeldet.

Die Ursache für die Explosion ist nach Angaben des Sprechers noch unklar: „Bislang wissen wir nicht, was dort passiert ist.“ Es sei beispielsweise möglich, dass im Wasser eine Bombe detoniert ist.

Die Taucher untersuchen die Stelle nun, um den Grund für die Explosion auszumachen. Sie prüfen zudem, ob – beispielsweise an Spundwänden – Schäden entstanden sind. Mit einem Boot sichert die Wasserschutzpolizei den Bereich ab.