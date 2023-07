Polizei kooperiert mit Villa ten Hompel: Die Demokratie stärken

Das Team der Villa ten Hompel hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Polizei Münster und der HSPV unterzeichnet. Neben zahlreichen Polizeibeamten, die bereits am Morgen ein Seminar in der Villa ten Hompel besuchten, kamen bei der Unterzeichnung der Vereinbarung (v.l.) Mike Khunger (Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Münster), Bürgermeisterin Angela Stähler, Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf, der Leiter der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Christoph Keller, die städtische Sozialdezernentin Cornelia Wilkens und Stefan Querl (Leiter der Villa ten Hompel) zusammen.

Die Villa ten Hompel, die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) und die Polizei Münster haben am Montag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Man möchte ab sofort intensiv zusammen daran arbeiten, die „demokratische Resilienz von Polizistinnen und Polizisten“ zu stärken, heißt es dazu.

Konkret: In Seminaren der Villa ten Hompel soll mit Polizistinnen und Polizisten, aber eben auch schon Studierenden der HSPV unter anderem thematisiert werden, wie die Schutzpolizei im Nationalsozialismus schlimmste Verbrechen begünstigte und sogar selber ausführte.

Ministerium sieht Mehrwert

Es ist eine Kooperation, die keineswegs aus dem Nichts kommt. Bereits 2021 hatte das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat auf die Ergebnisse einer Studie hingewiesen, die das Ministerium selbst initiiert hatte. Kooperationen zwischen Sicherheitsbehörden und zivilgesellschaftlichen Akteuren hätten häufig einen großen Mehrwert, schrieb das Ministerium seinerseits und betonte in diesem Zusammenhang, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus zu den wichtigsten Herausforderungen der wehrhaften Demokratie zähle und eine Kernaufgabe für das BMI sei. Vor diesem Hintergrund sei es eine klare Handlungsempfehlung der Studie, Kooperationen zwischen Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden zu fördern, um präventiv wirken zu können. Wie sich an dem Beispiel in Münster zeigt, eben auch in den eigenen Reihen.

Rechtsextreme Chats

Denn die Kooperationsvereinbarung fällt nicht zuletzt in eine Zeit, in der sich die Polizei Münster mehr mit dem Thema Rechtsextremismus befassen muss, als ihr lieb sein kann. Acht SEK-Beamte des Polizeipräsidiums Münster waren im Juli 2022 vom Dienst suspendiert worden, vier weitere Polizeibeamte aus Münster etwas später im Zuge weiterer Ermittlungen. Bei internen Recherchen war aufgefallen, dass die Männer Teilnehmer einer Chatgruppe waren, in der unter anderem rechtsextreme und frauenfeindliche Inhalte geteilt worden waren. Mittlerweile sind alle Beamten wieder im Dienst.

Kommentar Foto: Jeder Jugendliche in Deutschland ist spätestens in der Schule mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten konfrontiert worden. Fast 80 Jahre nach Kriegsende ist die bittere Realität, dass das offenbar nicht reicht. Und das zeigt sich keineswegs nur in rechtsextremen Chats einzelner Polizeibeamter. Vielmehr ist zu betonen, dass die Polizei Münster kein besonderer Hort für Rechtsextremismus ist. Jedenfalls gibt es keinerlei Erkenntnisse, die darauf hindeuten würden.



Die bittere Wahrheit ist viel schlimmer: Die Polizei Münster ist ein Teil einer Gesellschaft, in der täglich mehr vergessen zu scheinen, wohin übertriebener Nationalstolz, Rassenwahn, Lügen und die Angst vor allem Fremden führen können. Rechtsextreme sitzen wieder in deutschen Parlamenten − füttern ihre Netzwerke mit Steuergeldern. Dass die Polizei Münster und die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung hier verstärkt präventiv tätig sind, ist vorbildlich. Die Wahl des Kooperationspartners ist exzellent.



Das Problem als Ganzes kann allerdings auch nur die Gesellschaft als Ganze lösen. Gleichwohl, an Beamte als Staatsdiener besteht ein besonderer Anspruch. Das betont auch Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. Mit der jüngsten Kooperation lässt sie ihren Worten Taten folgen. Denn Aufklärung und Bildung sind die schärfsten Schwerter gegen Lüge, Angst und Dumpfheit. Zugleich sind sie das Schild der Republik. Denn ein Land, in dem die Bürger staatlichen Organen vertrauen können, entzieht den Extremen einen großen Teil ihres Nährbodens. | Von Björn Meyer ...

Allerdings nicht mehr im SEK, wie Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf am Montag noch einmal betonte. NRW-Innenminister Herbert Reul, oberster Dienstherr der Polizei Nordrhein-Westfalens, hatte sich in der Vergangenheit hinsichtlich der rechtlichen Möglichkeiten bei ähnlichen Fällen frustriert geäußert und mangelnde Handhabe kritisiert.

Polizeipräsidentin sieht besonderen Anspruch an Beamte

Polizeipräsidentin Dorndorf betonte in der Villa ten Hompel, dass es zwischen der Kooperationsvereinbarung und den rechtsextremen Chats keinen direkten Zusammenhang gebe. Man arbeite schon seit Jahren im Bereich der Prävention nach innen, denn, so Dorndorf, „als Polizei müssen wir nicht nur die Verfassung schützen, sondern die Werte der Verfassung aktiv verteidigen“. Der Fall der rechtsextremen Chats innerhalb der Polizei Münster zeige daher lediglich, wie wichtig es sei, auch weiter in dem Bereich tätig zu werden.

Unterdessen gewährte Dorndorf auch einen kurzen Einblick in interne Abläufe. Man habe mit den betroffenen Kollegen „gearbeitet“, wie sie sagt. „Die stehen heute nicht mehr an dem Punkt, an dem sie damals gestanden haben.“