Polizeieinsatz in Hiltrup: Razzia im Imam-Mahdi-Zentrum

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen mehrere Razzien in Münster durchgeführt. Schwerpunkt der Aktionen war das Imam Mahdi Zentrum an der Hünenburg in Hiltrup, das seit mehr als 20 Jahren unter Beobachtung des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes steht und dem schiitisch-extremistischen Spektrum zugeordnet wird. Um 6 Uhr startet die Polizei die Razzia.

Foto: Grottendieck