Polizisten beseitigen gefährlich abgestellte E-Scooter

Kreuz und quer abgestellte E-Scooter sind aus der Sicht vieler Münsteranerinnen und Münsteraner ein Ärgernis. Und vor allem können die E-Scooter auch zu einer echten Gefahr werden. Eine solche haben Polizeibeamte am Mittwochmorgen an der Metzer Straße beseitigt.

Die Beamten waren laut Mitteilung der Polizei gegen 7 Uhr an der Metzer Straße unterwegs, als sie auf der Fahrbahn in einem Abbiegebereich und auch quer auf dem Fußweg abgestellte E-Scooter entdeckten. "Besonders in der Dunkelheit stellten die beiden Gefährte für unterschiedliche Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr dar", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Es wurde zunächst Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wer die Scooter zuletzt genutzt hat, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.