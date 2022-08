Polizisten stellen Dieb am Bremer Platz 

Schneller Erfolg: Nur knapp fünf Minuten nach einem Diebstahl haben Polizisten am Bremer Platz einen Tatverdächtigen gestellt.

Polizisten haben am Mittwochnachmittag am Bremer Platz einen Taschendieb gestellt. Erst fünf Minuten zuvor hatte der 22-Jährige laut einer Mitteilung der Polizei am Albersloher Weg eine Geldbörse aus einem Rucksack entwendet.

Eine Zeugin hatte den jungen Mann beobachtet, wie er die Geldbörse aus einem unverschlossenen Van schnappte und damit verschwand. Als die 22-jährige Frau auf sich aufmerksam machte, floh der Täter und warf die Beute weg.

Die Polizeibeamten entdeckten den Mann am Bremer Platz. Ihn erwartet ein Strafverfahren.