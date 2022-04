"Pommes Män" schenkt Kindern Klemmbausteine

Neue Klemmbausteine für das Vinzenzwerk Handorf: Der Event-Caterer Carsten Hoppe, den viele nur als „Pommes Män“ kennen, hat das Spielzeug bei einer großen Hilfsaktion in Paderborn abgeholt. Das Vinzenzwerk ist nur ein Empfänger in Münster.

Bereits bei der Flutkatastrophe hat der Event-Caterer Carsten Hoppe aus Handorf im Ahrtal mit Pommes und Currywurst geholfen. Jetzt hat der „Pommes Män“ – wie ihn viele von der Videoplattform YouTube kennen – schon wieder seine Mantaplatten für den guten Zweck zubereitet: Und zwar bei der Hilfsaktion „Bricks 4 the Kids“, bei der in Paderborn am vergangenen Wochenende Tausende Sets von Klemmbausteinen auf den Weg durch die ganze Republik geschickt wurden.

„Das Spielzeug soll an Kinderheime und Hospize in ganz Deutschland verteilt werden“, berichtet Hoppe und ergänzt: „Auch aus dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Kinder sollen Klemmbausteine bekommen.“ Ins Leben gerufen wurde die Hilfsaktion von einem YouTuber-Kollegen des Handorfers. Dieser hatte nämlich aus Protest gegen den Lego-Konzern einen Aufruf gestartet, um Spenden für bedürftige Kinder sammeln. Dabei seien, so Hoppe, 500.000 Euro zusammengekommen, von denen im Anschluss die Klemmbausteine gekauft worden seien.

„Pommes Män“ bringt Klemmbausteine nach Münster

Am vergangenen Wochenende wurde das Spielzeug nun an die Helfer übergeben. Dafür reisten rund 200 Freiwillige „aus allen Ecken von Deutschland“ an, um die Klemmbaustein-Sets abzuholen und anschließend persönlich in ihrer näheren Umgebung zu verteilen. Mit dabei: Der „Pommes Män“, der sich nicht nur um die Verpflegung der Helfer kümmerte, sondern auch einige Klemmbaustein-Sets mit nach Münster transportierte.

„Wir verteilen das Spielzeug im Wert von 10.000 bis 15.000 Euro jetzt hier und in Osnabrück“, erzählt der 52-Jährige. Unter anderem durften sich am Freitag auch die Kinder und Jugendlichen des Vinzenzwerks in Handorf über die Klemmbausteine freuen.

„Für jede Altersklasse etwas dabei“

„So viele Klemmbausteine auf einem Haufen haben die dort auch noch nicht gesehen“, bemerkt der Event-Caterer lachend. „Da war für jede Altersklasse etwas dabei.“ Als nächstes ist der „Pommes Män“ dann bei der Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz – und sorgt dort für strahlende Kinderaugen.