Post-Schalter in Gremmendorf bald wieder offen

Ein neues Betreiberehepaar führt seit Anfang des Jahres den „Kiosk 17 II“ in Gremmendorf, der früher Lotto Schamoni hieß. In wenigen Tagen sollen dort auch wieder der Post-, DHL- und Postbank-Service zur Verfügung stehen – mit einigen Neuerungen.

Emka Ahmed (r.) ist die neue Betreiberin des „Kiosk 17 II“ am Albersloher Weg 439, hier mit ihrer Angestellten Manuela Mamerow.

An Gremmendorfs Einkaufsmeile hat sich zum Jahreswechsel etwas getan. Das Betreiberehepaar Emka und Memed Ahmed hat das Ladenlokal Lotto Schamoni übernommen. In Folge des Betreiberwechsels sind der Post-, DHL- und Postbank-Service geschlossen – doch das soll nicht lange so bleiben.

Am 24. Januar wollen die Ahmeds, Eltern von drei Kindern, die derzeit geschlossenen Services wieder öffnen. Und nicht nur das, das System und die dazugehörigen Computer sollen erneuert werden, zudem sollen aus bisher einem dann zwei Schalter werden. „Wir möchten so die Wartezeiten für unsere Kunden verringern“, erklärt die 30-jährige Emka Ahmed.

Zeitschriften, Lotto-Dienst und Tabakwarenverkauf

Die Gremmendorfer wird es freuen, bildeten sich doch zuletzt häufig lange Warteschlagen vor dem Postschalter am Albersloher Weg 439. Alle weiteren Angebote, von Zeitschriften- und Tabakwarenverkauf bis hin zum Lotto-Dienst, stehen aktuell bereits im „Kiosk 17 II“ zur Verfügung. Der Name des Geschäfts hat dabei übrigens einen Hintergrund, denn das junge Unternehmer-Ehepaar betreibt bereits in Appelhülsen, einem der vier Ortsteile der Gemeinde Nottuln, den Kiosk 17.

Auch wenn sie längst ihre Arbeit aufgenommen haben, zum 24. Januar möchten die Ahmeds eine kleine offizielle Eröffnung feiern. Für Kunden soll es an diesem Tag unter anderem kleine Präsente geben.