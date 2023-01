Postbank-Filiale bleibt an einigen Tagen ganz geschlossen

Die Personaldecke in der Postbank-Filiale am Domplatz wird immer dünner. Nachdem weitere Mitarbeiter erkrankt sind, blieb sie am Mittwoch komplett geschlossen. Und auch für die kommenden Tage gibt es für Kundinnen und Kunden keine guten Nachrichten.

Auch am Donnerstag war die Schlange vor der Postbank-Filiale am Domplatz lang.

Postbank-Chaos und kein Ende: In der Filiale am Domplatz sind weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankt. Am Mittwoch blieb sie daher komplett dicht, am Donnerstag öffnete sie nur für wenige Stunden. Und auch an diesem Samstag werden Kundinnen und Kunden vor verschlossenen Türen stehen, teilt das Unternehmen mit.