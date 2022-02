Preiserhöhungen bei Strom und Gas treffen Festpreis-Kunden hart

Wer in diesen Tagen Post von den Stadtwerken bekommt, hat wenig Grund zur Freude. Strom und Gas werden zum 1. April deutlich teurer.

Die Preisexplosion am Energiemarkt sorgt für lange Gesichter bei den Kunden: Nachdem die Stadtwerke die Grundversorgung bei Gas für Bestandskunden in diesem Jahr, wie berichtet, in zwei Schritten um insgesamt rund 30 Prozent erhöht haben, werden im Grundversorgungstarif auch die Strompreise zum 1. April um rund neun Prozent erhöht.