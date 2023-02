Nach Regionalligaspiel: Vermummte Personen schlagen auf Aachen-Fans ein

Am Hauptbahnhof in Münster wurden Anhänger von Alemannia Aachen von mutmaßlichen Anhängern von Preußen Münster attackiert und schwer verletzt. Der Vorfall wurde von der Videoüberwachung eingefangen.

Acht Fans von Preußen Münster attackierten nach dem Heimspiel Gästefans am Hauptbahnhof.

Dem 4:0-Erfolg von Preußen Münster über Alemannia Aachen folgte nach dem Spiel ein unrühmliches Verhalten einiger Fans aus Münster. Ein Aufeinandertreffen zweier Fanlager vor dem Stadion konnte die Polizei noch verhindern, am Hauptbahnhof kam es dann jedoch zu handfesten Auseinandersetzungen.

Als einige Aachener Fans um 17.30 Uhr am Bahnsteig des Hauptbahnhofs Münster auf ihren Zug warteten, wurden sie von acht vermummten Anhängern von Preußen Münster attackiert. Drei Personen des Gästevereins wurden die Fanutensilien geklaut, zudem wurden sie mit Schlägen und Tritten traktiert.

Aachen-Fans nach Überfall in Münster schwer verletzt

Als die Opfer bereits am Boden lagen, traten die unbekannten Täter auf Kopf und Körper ein. Anschließend flüchteten sie über den Nordtunnel durch den Osteingang in Richtung Bremer Platz. Die drei Aachener wurden bei dem Vorfall schwer verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei Münster mitteilt.

Die Beamten ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes gegen die namentlich unbekannten Täter. Der Vorfall am Hauptbahnhof wurde von Überwachungskameras eingefangen. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an. Zeugen, die Hinweise zur Attacke auf die Aachen-Fans machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0800/6 88 80 00 zu melden.