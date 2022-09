Sportausschuss will Änderungen beim Umbau

Einen Tag vor der Ratssitzung gibt es Neuigkeiten zum Preußenstadion. Denn Bezirksvertretung und Sportausschuss tagten am Dienstagabend in einer gemeinsamen Sitzung, bei der ein umfangreicher Änderungsantrag präsentiert wurde.

Am Mittwoch wird im Rat über den Ausbau des Preußenstadions beraten. Aus diesem Grund stand am Dienstag in der Stadthalle Hiltrup noch eine gemeinsame Sitzung der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup und des Sportausschusses an. Dabei wurde ein umfangreicher Änderungsantrag – unterzeichnet von CDU, Grünen, SPD und Volt – vor allem im Hinblick auf ökologische Gesichtspunkte des Umbaus präsentiert.

Auch wenn der Änderungsantrag letztlich mit einer Gegenstimme sowie die geänderte Vorlage zum Umbau des Stadions einstimmig angenommen wurden, führten Antrag und Vorlage dennoch zu Diskussionen. Martin Schulze-Werner, Fraktionsvorsitzender der CDU in der Bezirksvertretung Hiltrup, prophezeite angesichts der Änderungen hinsichtlich der im Antrag geforderten „nachhaltigen und klimafreundlichen“ Lösung, dass das Gesamtprojekt „finanzpolitisch völlig aus dem Ruder laufen“ und das selbe Schicksal erleiden werde, wie städtische Bauvorhaben in der Vergangenheit.

Obwohl sich alle Fraktionen für den Ausbau des Stadions aussprachen, kam aus den Reihen der FDP auch Kritik. Grund: Bislang ist die Vorsteuerabzugsberechtigung nicht rechtssicher geklärt. FDP-Vertreter Simon Haastert dazu: „Wir wissen nicht, was wir billigen.“