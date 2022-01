Vorwürfe gegen Lettmann

Die Nachricht löst Bestürzung aus: Ein in den Jahren 1974 bis 1987 im Bistum Münster tätiger Priester erhebt Vorwürfe gegen den verstorbenen Bischof von Münster, Dr. Reinhard Lettmann. Hiernach soll Lettmann den damals schon erwachsenen Priester bei einer kurzen persönlichen Begegnung in Münster „in grenzverletzender, übergriffiger Weise“ berührt haben, so das Bistum in einer Mitteilung. Der Priester habe seine Aussage mit einer eidesstattlichen Versicherung bestätigt.

„ Es handelt sich um den ersten Vorwurf dieser Art gegen den verstorbenen Bischof. “ Peter Frings

Der Priester hatte den Vorwurf bereits kurz vor Weihnachten 2021 in einem Gespräch mit dem Interventionsbeauftragten Peter Frings erhoben. Bistumssprecher Stephan Kronenburg teilte mit, das Bistum habe sich für den direkten Weg in die Öffentlichkeit, um auf keinen Fall in Vertuschungsverdacht zu geraten. Peter Frings erläutert: „Es handelt sich um den ersten Vorwurf dieser Art gegen den verstorbenen Bischof. Wir nehmen das ernst und haben den Sachverhalt umgehend den Historikern der Universität Münster vorgelegt“, sagt er. Wissenschaftler der Universität Münster arbeiten derzeit an einer Studie zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum.

„Was damals genau passiert ist, werden wir vermutlich nicht mehr aufklären können“, sagt Frings. Konkrete Zeugen konnten nicht namentlich benannt werden. Frings: „Die in dieser Zeit bei Bischof Lettmann tätigen Bischofskapläne habe ich befragt; sie konnten zu dem Sachverhalt nichts sagen.“

Reinhard Lettmann war von 1980 bis 2008 Bischof von Münster. Er starb 2013.