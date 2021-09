Priesterweihe fällt 2023 und 2024 aus

Münster

Zum ersten Mal in der 1220-jährigen Geschichte des Bistums werden in Münster 2023 und 2024 keine Priester geweiht. Das hat Generalvikar Klaus Winterkamp gegenüber unserer Zeitung bestätigt. In dieser Woche ist er in den drei Kreisdekanaten Coesfeld, Borken und Warendorf gewesen, um dort die „Entwicklung pastoraler Strukturen“ vorzustellen und zu diskutieren.

Von Stefan Werding