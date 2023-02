„Ein Aktivposten, der Vollgas gab“ - Prinz Mario Engbers wurde verabschiedet

„Ich habe das für die Menschen in Münster gemacht, nicht für die Repräsentation der Prinzengarde im Karneval!“ Mario Engbers hat am Aschermittwoch als Prinz Karneval sein Zepter aus der Hand gelegt und blickt beim traditionellen Abschiedstreffen mit seinem Freundeskreis bei der Garde auf eine „bewegte Zeit zurück, die mir viel Freude bereitet hat“.

Für Generalprinzmarschall Paul Middendorf war Prinz Mario „die passende Antwort, die der Karneval auf die Pandemie geben konnte“. Engbers habe es geschafft, die Lebensfreude wieder bei den Menschen in Münster zu erwecken. Mit viel Selbstbewusstsein habe der Prinz den Karneval geprägt. Middendorf: „Mario hat Brücken gebaut auch zu den Tollitäten in den Stadtteilen und der Jugendprinzengarde. Er war im Amt kein Ja-Sager für die Garde, sondern ein Aktivposten, der immer Vollgas gab.“

Der Rosenmontagsumzug 2023 in Münster Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke Impressionen vom Rosenmontagsumzug in Münster 2023 Foto: Matthias Ahlke

Auf den mehrfach in Interviews geäußerten Prinzenwunsch, irgendwann doch auch mal eine Prinzessin an der Spitze des Karnevals in Münster zu setzen, gibt es von Middendorf eine eher salomonische Antwort mit langfristiger Zukunftsperspektive: „Wenn die in Köln so weit sind, machen wir das hier auch.“

Bürgerausschuss-Chef Dr. Helge Nieswandt ist mit dem Prinzen ebenfalls zufrieden: „Mit seinem Schwung ging ein Ruck durch Münsters Gesellschaften.“ Bedauerlich sei nur gewesen, dass zumindest in den ersten Januarwochen die prinzliche Gardebegleitung bei den Auftritten „ziemlich mager“ gewesen sei. Engbers zeichnet schließlich noch Thorsten Brendel als „fleißigsten Gardisten der Session“ mit dem Wanderpokal aus. Beide Narren werden neue Aufgaben übernehmen: Engbers als Präsident der Bösen Geister, Brendel soll Bürgerausschuss-Präsident werden.