Privatbank Berenberg expandiert am Hafen

Sehr vermögende Privatleute und Unternehmen mit hoher Wirtschaftskraft sind in Münster und im Münsterland offenbar stark vertreten. Wegen des großen Potenzials in diesem Bereich wächst die Privatbank Berenberg.

Auf Wachstumskurs ist die Privatbank Berenberg, die weltweit auch in Metropolen wie London, Genf, Stockholm oder New York vertreten ist und seit 2016 eine Niederlassung in Münster führt. Bereits zwei Jahre nach dem Start am Spiekerhof zog das Bankhaus 2018 auf die Südseite des Hafenbeckens, wo die Mitarbeiter von ihren Büros in der vierten Etage einen grandiosen Blick auf den Kreativkai auf der gegenüberliegenden Hafenseite genießen.