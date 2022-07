Projekt von „nationaler Geltung“

In diesen Tagen ist das „Wörterbuch deutscher Geheimsprachen“ in den Druck gegangen. Es umfasst den Wortschatz von 70 sogenannten Rotwelsch-Dialekten, die im deutschen Sprachgebiet festgestellt werden konnten und die in früheren Zeiten als Geheimsprachen gesprochen worden sind, unter ihnen die münstersche Masematte.

Die Anfänge dieses (unter anderem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützten) Mammut-Unternehmens, das von Klaus Siewert (68) vor 20 Jahren begründet worden ist, liegen in Münster. Im Interview mit dieser Zeitung erläutert der Münsteraner die Entstehung und Bedeutung des Werkes.

Wie ging das Langzeit-Projekt los?

Siewert: Der erste Schritt auf dem Weg zu dieser Dokumentation war die 1990 begonnene, mit Aufrufen in der regionalen und überregionalen Presse unterstützte Suche nach letzten noch lebenden Sprechern, deren sprach- und kulturhistorisch wertvolles Wissen gesichert werden sollte. Nach den Sprecherbefragungen in Deutschland ging es an die Auswertung der Sprachdaten, die zunächst in Einzelstudien zu den jeweiligen Rotwelsch-Dialekten untersucht und dokumentiert worden sind. Der letzte Schritt war die Eingabe in das „Wörterbuch“, das nun fertiggestellt worden ist und im Dezember erscheinen soll.

Wieso Münster?

Siewert: Hier sind bereits 1990 erste Sprecherbefragungen gelaufen. Die fehlenden wissenschaftlichen Voraussetzungen, die der schwierige Forschungsgegenstand erforderte, sind von mir damals am Fallbeispiel Masematte entwickelt und 1998 in meiner Habilitation „Grundlagen und Methoden der Sondersprachenforschung. Mit einem Wörterbuch der Masematte aus Sprecherbefragungen und den schriftlichen Quellen“ veröffentlicht worden. 2000 habe ich dann in Münster die Internationale Gesellschaft für Sondersprachenforschung ins Leben gerufen, um die Forschungen auf dem Gebiet zu koordinieren.

Was hat Sie zu dem Werk bewogen?

Siewert: Mit dem Werk ist – gewissermaßen auf den letzten Metern – ein sprachhistorisches Wissen gesichert worden, das mit dem Untergang dieser ehemaligen Geheimsprachen und dem Dahingehen der alten Sprecher für alle Zeiten verloren gewesen wäre. Über die Sprachdaten hinaus ging es auch um die Bewahrung eines kulturhistorischen Wissens, das mit diesen Sondersprachen verbunden ist und mikrotopische soziale Gruppen und größere Minderheiten wie Juden, Sinti, Roma und Jenische betrifft.

Welche Sondersprachen wurden nach Masematte erforscht?

Siewert: Zunächst die verwandten westfälischen Geheimsprachen: die Mindener Buttjersprache, das Mastbrucher Emmes, die Mettinger Tiöttensprache sowie Jenisch und Manisch im Siegerland. Weitere Dokumentationen folgten, die mein Forschungsteam zu Sprecherbefragungen und Sprachdatenerhebungen über die Grenzen Westfalens hinausführten: zu den Jenischen nach Österreich und in der Schweiz, zu den Wandermusikantinnen von Hundeshagen im Eichsfeld, den Bürstenmachern in Lützenhardt im Schwarzwald, nach Leinzell, Pfedelbach und Schloßberg in Baden-Württemberg und in viele andere Regionen des deutschen Sprachgebiets.

War die Forschung auf die Sprache beschränkt?

Siewert: Bei unseren Feldforschungen gerieten immer auch die sozialhistorischen Besonderheiten der Sprechergruppen in den Blick und eröffneten Einsichten in Zeiten, in denen das Sprechen solcher Sondersprachen auch zu Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung führen konnte.

Wie geht es weiter?

Siewert: Wegen des großen Interesses am Thema auch außerhalb der Wissenschaft werden wir aus dem Werk eine populärwissenschaftliche Fassung generieren, die von nur für die Fachwissenschaft interessanten Daten entlastet wird – wie bereits bei der Dokumentation der Masematte geschehen. Das nächste Projekt ist die Fertigstellung des „Wörterbuch deutscher Geheimsprachen: Viehhändlersprache“, das in etwa zwei Jahren druckfertig sein sollte.

Was passiert mit den Dokumenten?

Siewert: Geplant ist ein unter Schirmherrschaft des Staatsministeriums für Kultur und Medien stehendes Zentrum „Sondersprachen & Minderheiten in Deutschland“, das die rund um das Projekt gesicherten Tondokumente und Schriftzeugnisse zugänglich macht und dieses bedrohte kulturhistorische Wissen lebendig hält.