Wilsbergs Promi-Kellnern fällt erneut aus

In den vergangenen beiden Jahren musste Wilsbergs Promi-Kellnern wegen der Corona-Pandemie ausfallen. In diesem Jahr sollte die beliebte Charity-Veranstaltung eigentlich wieder stattfinden. Doch nun hat die Krebsberatungsstelle die Absage der Veranstaltung bekanntgegeben. Grund dafür ist Personalmangel.

Aus der Veranstaltungs- und Gastrobranche sei während der Pandemie viel Personal abgewandert, sodass es schlicht nicht möglich sei, die Veranstaltung durchzuführen, sagte Gudrun Bruns, Leiterin der Krebsberatungsstelle Münster.

Schwer getrauert wegen der Absage

"Die Einschätzung der Lage war eine Zerreißprobe für uns. Wir haben uns sehr schwergetan mit der Entscheidung zur Absage und schwer getrauert", sagte Bruns im Gespräch mit unserer Zeitung. Am Promikellnern 2022 festzuhalten, wäre angesichts der Personalmangels "nicht verantwortungsvoll", so Bruns.

Das Promi-Kellnern zugunsten der Krebsberatungsstelle sollte eigentlich am 4. September an den Aasee-Terrassen stattfinden. Stattdessen soll es an dem Tag eine kleinere Veranstaltung mit Musik, Zauberei und einer Lesung mit Roland Jankowsky geben, verrät Gudrun Bruns. Eine Neuauflage für das große Wilsberg Promi-Kellnern ist für 2023 geplant.

Spendengelder fehlen

Die Charity-Aktion brachte zuletzt 2019 Spendengelder in Höhe von 30.000 Euro ein. Im vergangenen Jahr hatte Leonard Lansink die Gewinne aus Quizsendungen - über 50.000 Euro - an die Krebsberatungsstelle gespendet. Dadurch, so Bruns, wurden die Spendenausfälle mehr als abgefedert. In diesem Jahr drohe durch die erneute Absage aber ein großes Loch in der Spendenschatulle der Krebsberatung Münster, so Bruns.