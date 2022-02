Zum wiederholten Mal haben am Montagabend Impfpflichtgegner mit einem Protestmarsch durch die Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 1000 Menschen. Kurz nach dem Start am Domplatz wurde der Zug auf der Aegidiistraße von der Polizei geteilt. Nach aktueller Coronaschutzverordnung gilt bei Versammlungen ab 750 Teilnehmern die 3G-Regel. Die Veranstaltung sei ohne größere Zwischenfälle verlaufen, teilte die Polizei mit. Beamte hätten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht geschrieben. Zur Gegendemonstration des Bündnisses „Keinen Meter den Nazis“ versammelten sich laut Polizei am Prinzipalmarkt und am Michaelisplatz 100 Teilnehmer.

Impfpflichtgegner erneut auf der Straße Am Montagabend (7. Februar 2022) waren wieder Demonstranten gegen eine Impfpflicht in Münster auf der Straße. Foto: Oliver Werner Sie versammelten sich wie gewohnt am Domplatz. Foto: Oliver Werner Rund 1000 Teilnehmer zählte die Polizei. Foto: Oliver Werner Den Demozug begleiteten die Polizisten zu Fuß, mit Autos, aber auch mit zahlreichen Beamten auf Fahrrädern. Foto: Oliver Werner Das Ordnungsamt kontrollierte mit Hilfe der Polizei Teilnehmer, die gegen die Maskenpflicht verstießen. Foto: Oliver Werner Einige Demonstranten hatten Plakate geschrieben. Foto: Oliver Werner Die Impfpflichtgegner wiesen mit Schildern auf ihre Befürchtung hin, die geplante Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen könne den Personalnotstand verschärfen. Foto: Oliver Werner Die Demo wurde an der Aegidiistraße geteilt. Der Hintergrund: Ab 750 Personen gilt die 3G-Regel. Foto: Pjer Biederstädt Weil die Demo zahlreiche Straßen blockiert, wie hier die Moltkestraße, mussten Autofahrer und Busfahrer warten. Foto: Pjer Biederstädt Rund 100 Teilnehmer kamen laut Polizei zuvor zum Gegenprotest des Bündnisses „Keinen Meter den Nazis". Foto: Oliver Werner