Provisionsbetrug: Drei Jahre Haft für 48-Jährigen

Drei Jahre Haft ohne Bewährung: Zu dieser Strafe wurde am Mittwochmittag ein 48-Jähriger verurteilt, der eine Immobilienfirma aus Münster um einen sechsstelligen Betrag gebracht hatte.

Urteil am Landgericht

Ein 48-jähriger Mann aus Borken hat den Chef einer Immobilienfirma aus Münster um einen sechsstelligen Betrag gebracht. Der bereits einschlägig vorbestrafte gelernte Dachdecker hatte dem Unternehmer vorgetäuscht, er habe sehr gute Kontakte in die Baubranche und er könne große Aufträge an die Immobilienfirma vermitteln. Dem war nicht so.