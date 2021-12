Provisorische Busspur dauerhaft erhalten

Die durchgehende Busspur am Bahnhof, die immer noch als Provisorium besteht, hat kontroverse Diskussionen ausgelöst. Der Verkehrsclub VCD plädiert für ihren Erhalt.

Vor dem Hauptbahnhof trafen sich am Freitag Mitglieder und Unterstützer des VCD. Sie verlangen den Erhalt der neuen Busspur.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) macht sich dafür stark, dass die durchgehende Busspur, die vom Lundgerikreisel am Bahnhof vorbei bis zum Landeshaus führt, nicht wieder einkassiert wird. Im Sommer hatte die Stadt die provisorische Spur getestet und den Versuch anschließend verlängert. Bei einer Kundgebung, an der am Freitag rund 20 VCD-Mitglieder und -Unterstützter teilnahmen, wurde die Erwartung geäußert, dass die Busspur dauerhaft erhalten bleibe.

Der VCD-Vorsitzende Thomas Lins erklärte, dass die „Busse endlich den Raum bekommen müssen, den sie brauchen, um Fahrpläne einzuhalten und eine wirkliche Alternative zum Pkw zu werden“. VCD-Vorstandsmitglied Patrik Werner warf den Blick bereits über die aktuell vorhandene Busspur hinaus und sagte, dass die Verkehrsplaner auch eine Beschleunigung des Busverkehrs im Ludgerikreisel sowie an der Ecke Weseler Straße/Moltkestraße (Antoniuskirche) angehen müssten. Hier stünden die Busse noch immer häufig im Stau.

„Kipppunkt in die richtige Richtung“

Wolfgang Wiemers, ein weiteres VCD-Vorstandsmitglied, warnte im Zusammenhang mit der aktuellen Verkehrsdebatte vor der Illusion, dass man den Busverkehr beschleunigen könne, ohne den Autoverkehr zu beeinträchtigen. Mit dem Verkehrsversuch sei ein „Kipppunkt“ in die richtige Richtung erreicht worden.