Heimtückischer Mord oder Tat im Affekt?

„Ich habe das Opfer als einen zweiten Vater gesehen und bedaure, was passiert ist.“ So lauteten die letzten Worte eines 53-jähriges Münsteraners, der vor dem Landgericht nach erfolgreicher Revision auch im zweiten Rechtsgang unter anderem wegen Mordes mit Heimtücke am Lebensgefährten seiner nur wenige Monate zuvor verstorbenen Mutter angeklagt ist. Das Urteil gegen den Mann wird am Montag (23. Mai) um 10 Uhr gesprochen.

