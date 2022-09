Staatsanwaltschaft beantragt lange Haft

Für den Mann, der seine Wohnung am Drensteinfurtweg in Brand gesetzt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft im Verfahren am Landgericht sechs Jahre Haft beantragt. Der 39-Jährige ist angeklagt wegen versuchten Mordes und vorsätzlicher Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft sieht beides als erwiesen an.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch