Prozess gegen Ex-Sparda-Bank-Chef geht in die Verlängerung

Wenn nichts dazwischenkommt, geht am kommenden Montag der Prozess gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden der Sparda-Bank Münster, Enrico Kahl, und den seinerzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Georg K. weiter. Die Staatsanwaltschaft wirft Kahl vor, in über 200 Fälle private Ausgaben als Spesen bei der Bank abgerechnet zu haben. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll es unterlassen haben, das zu unterbinden. Weil bereits drei Verhandlungstage wegen mehrerer Corona-Fälle unter den Prozessbeteiligten abgesagt wurden, hat das Landgericht mittlerweile weitere Termine am 30. Mai, 13. Juni, 15. Juni und 11. Juli anberaumt. An den bislang fünf Verhandlungstagen zeigte sich Kahl geständig und kooperativ. Nun soll erstmals der Vorstandsvorsitzende aussagen.