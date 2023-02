Prozess gegen Nuradi A. beginnt – Angeklagter will aussagen

Die tödliche Attacke gegen Malte C. am Rande des Christopher Street Day hat in Münster und darüber hinaus für Entsetzen gesorgt. Nun beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen den Tatverdächtigen.

Vor dem Landgericht Münster beginnt am Montag (13. Februar) der Prozess gegen den Tatverdächtigen nach der tödlichen Attacke auf Malte C. am Rande des CSD.

Es war ein Vorfall, der in Münster und weit darüber hinaus für Wut, Trauer und Bestürzung gesorgt hat: Am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Münster im vergangenen Jahr wurde der 25-jährige Transmann Malte C. Opfer einer Attacke, die tödlich geendet ist. Nicht ganz sechs Monate später startet vor dem Landgericht Münster nun der Prozess gegen den Tatverdächtigen.

Im Saal A 23 des Landgerichts soll am heutigen Montag (13. Februar) um 9 Uhr der Prozess gegen den Tatverdächtigen beginnen. Er heißt Nuradi A., ist 20 Jahre alt und soll nach Angaben einer Gutachterin selbst homosexuell sein. Die Staatsanwaltschaft Münster wirft dem Angeklagten Körperverletzung mit Todesfolge sowie Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung vor.

Für den Prozess sind zunächst zehn Verhandlungstage vorgesehen, der letzte derzeit für den 17. April. Bislang hat sich Nuradi A. nicht zum Tatvorwurf geäußert. Sein Verteidiger hat angekündigt, dass der Angeklagte vor Gericht aussagen will.