Falsche Polizisten machten Beute im sechsstelligen Wert

Münster

Nahezu täglich werden im Münsterland Anrufe sogenannter Telefonbetrüger verzeichnet. Einen Einblick in das Vorgehen der Täter könnte nun ein Prozess geben, in dem zwei Münsteraner angeklagt sind. Einer der Täter übergab am ersten Prozesstag einen Beutel mit Münzen und Uhren.

Von Björn Meyer