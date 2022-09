22-Jähriger kommt mit 20 Monaten Bewährung davon

„Um einen Freund zu schützen“, hat ein 22-Jähriger in seinem Zimmer in der Wohnung der Großeltern Marihuana und Haschisch aufbewahrt. Auf diese Weise hatte er es den Richtern am Landgericht erklärt, die dies nun abschließend auch für glaubhaft hielten. Trotzdem: Weil es sich um 150 Gramm Marihuana und 22 Gramm Haschisch handelte, also rechtlich um eine „nicht geringe Menge“, wurde der Mann aus dem Geistviertel am Mittwoch zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

