Trio raubt 26-Jährigen in Gartenhütte brutal aus

Die Brutalität, mit der drei Männer im Februar 2020 in einer Gartenhütte in Münster einen 26 Jahre angegriffen haben sollen, ist erschreckend. Um an die Barschaft von 1000 Euro und den Autoschlüssel des Opfers zu gelangen, soll das Trio – unter ihnen ein 30-Jähriger, der zur Tatzeit in Senden wohnhaft war – auf den 26-Jährigen aus Münster eingeschlagen und eingetreten haben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper