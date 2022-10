Alleine der Täter aus Rheine soll 37 Kilogramm Marihuana verkauft haben. Er war einer von insgesamt fünf Angeklagten, die am Montag vor dem Landgericht verurteilt wurden.

Fünf Männer wurden vor dem Landgericht Münster am Montagmittag verurteilt. Sie sollen in der Zeit zwischen Oktober 2021 und Februar diesen Jahres in mehreren Fällen einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben haben.