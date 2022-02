Prozess offenbart laxe Kontrollen bei der Stadt

Der Prozess gegen zwei frühere Bedienstete der Stadt Münster, die sich an Parkgebühren bedient haben, deckt eklatante Kontrolllücken auf. Jetzt soll es besser sein, heißt es aus der Verwaltung. Und neue Automaten sollen kommen – mit Möglichkeit zur Kartenzahlung.

Gegen kriminelle Energie ist bekanntlich kein Kraut gewachsen. Doch der Strafprozess gegen zwei Männer, die früher als Bedienstete der Stadt Parkgebühren in die eigene Tasche abgezweigt haben, offenbarte schon zum Prozessauftakt eklatante Defizite bei der Kontrolle der Abläufe, fehlenden Überblick über die Einnahmen und – vorsichtig formuliert – eine gehörige Portion an Naivität in der Stadtverwaltung.