Mann aus Brakel soll in Münster eine Frau vergewaltigt haben

In der Nacht auf den 11. Mai 2022 soll ein 19-Jähriger am Bremer Platz in Münster einer Frau „etwas zu rauchen“ angeboten haben. Diese folgte dem Brakeler. Der zog die Frau laut Staatsanwaltschaft jedoch in ein Gebüsch. Er soll ihr dabei mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und sie darüber hinaus gewürgt haben.

„Die Geschädigte soll vergeblich versucht haben, den Angeklagten wegzudrücken und nach Hilfe zu schreien“, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichtes Paderborn. Dem Brakeler soll es gelungen sein, der Frau Hose und Unterhose auszuziehen. Laut Anklage soll es zum Geschlechtsverkehr gekommen sein.

Die Frau soll dabei immer wieder versucht haben, den Angeklagten wegzudrücken. Zudem soll sie ihn gebeten haben, aufzuhören – vergeblich. Schließlich soll der Brakeler seinem Opfer dessen Tasche samt Mobiltelefon gestohlen haben.

Schwere Verletzungen an Gesicht und Kopf

Die hat massive Gesichts- und Kopfverletzungen, Schwellungen und Blutergüsse sowie Würgemale am Hals erlitten haben. Drei Tage musste sie stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Drei Tage vor dieser Tat soll der Brakeler in Münster schon einmal auffällig geworden sein. Ihm wird vorgeworfen, einem Mann im münsterischen Hauptbahnhof ein Tablet gestohlen zu haben.

Das Landgericht rechnet offenbar nicht mit einer schnellen Klärung des Sachverhalts. Nach der Verhandlung am Mittwoch sind noch sechs Fortsetzungstermine anberaumt.