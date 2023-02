Dem Prütt-Café droht das Aus

Lokal an Bremer Straße sucht Nachfolger

Interesse, eine vegetarische Gastronomie zu führen? Das Prütt-Café an der Bremer Straße sucht einen Käufer, der den Betrieb fortführt.

Der Vorreiter der vegetarischen Gastronomie in Münster steht vor einer ungewissen Zukunft. Das Prütt-Café rutschte zuletzt in die roten Zahlen und drohte zahlungsunfähig zu werden, wie Geschäftsführer Gerrit Friederichs erzählt. Das Unternehmen befinde sich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren – mit dem Ziel, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Und kurz vor diesem Ziel gab es nun den nächsten Rückschlag.