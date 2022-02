Pullover von Olaf Scholz: Irgendwie eine Nummer zu groß

Oversize – den Trend gibt es, sagt Andreas Weitkamp. Und er muss es wissen, führt er doch die beiden Modehäuser Schnitzler und Weitkamp am Prinzipalmarkt. Oversize aus dem Englischen bedeutet so viel wie übergroß. In der Mode sind damit bewusst zu groß geschnittene Kleidungsstücke gemeint.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch