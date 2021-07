Quartett raubt 25-Jährigen an der Münzstraße aus

Vier Personen haben am frühen Samstagmorgen an der Münzstraße einen 25-Jährigen ausgeraubt. Das Quartett hat den Mann laut einer Polizeimitteilung gegen 4.25 Uhr in Höhe des Kiosks umringt und ihm die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen. Als er diese zurückforderte, schlugen und traten die Täter unvermittelt auf ihn ein. "Der 25-Jährige flüchtete in Richtung Herdestraße. Zwei der Täter verfolgten ihn sogar noch bis dort", teilt die Polizei mit. In dem Portemonnaie waren Ausweise, ein geringer Bargeldbetrag, eine Bank- und eine Kreditkarte.

Die Unbekannten sind etwa 18 bis 20 Jahre alt. Einer von ihnen hat eine dunkle Hautfarbe und ist etwa 1,85 Meter groß. Ein Täter hat blonde Haare und einer trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.