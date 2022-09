Tod von Queen Elizabeth: York im Zeichen der Trauer

Verschiedene Besuche der königlichen Familie in Münster knüpften hier ein Band mit den Briten – die jetzt verstorbene Queen Elizabeth II. kam allerdings nie persönlich vorbei. In Münsters englischer Partnerstadt York aber war sie diverse Male. Dort herrscht große Trauer.

City Council of York

Foto: City Council of York

Viele „Royals“ haben Münster in vergangenen Jahrzehnten besucht – Queen Elizabeth selbst, die am Donnerstag gestorben ist, war nie in der langjährigen Garnisonsstadt der British Army.