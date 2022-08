Selbsthilfe, Beratung – und Partys im Schwulenzentrum KCM

„Kommunikations Centrum Münsterland“ – das hört sich nach einem Hochschulinstitut an, ist aber mit mehr als 100 Mitgliedern nicht nur die größte queere Organisation in der Stadt, sondern auch die älteste in Münster und dem Münsterland. Sie wurde 1985 als Begegnungsstätte, Beratungszentrum und Selbsthilfeeinrichtung gegründet – und ist dies, dank finanzieller Förderung durch das Land NRW, auch heute noch. „Hier werden jedes Jahr 2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet“, sagt KCM-Vorsitzender Heiko Philippski. Zugleich gibt es mehrere Festangestellte, unter anderem in der Transberatung und der Beratung für queere Männer.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch