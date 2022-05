Emotionale Debatte geht weiter: "Die meisten Radler sind schon dreist genug"

Die Diskussion über das geplante Ende der Radwegebenutzungspflicht treibt die Menschen in Münster um. Viele von ihnen halten es für keine gute Idee, dass Radfahrer künftig auf der Straße fahren dürfen – aus unterschiedlichen Gründen.

Es reißt nicht ab. Die Debatte über die Ankündigung der Stadt Münster, künftig Radlern in den meisten Fällen die Freiheit zu lassen, ob sie den Radweg benutzen möchten oder die Fahrbahn, hält an.

Hier per Mail eingegangene Leserreaktionen in gekürzter Form:

Lieselotte Ollendorf-Werner: Besteht unsere Gesellschaft nur aus Menschen, die sich radfahrenderweise fortbewegen können? Vielleicht sollte auch einmal an die ältere Generation oder körperlich eingeschränkte Personen gedacht werden.

Anja Haves: Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern sollen entschärft werden, heißt es in dem Artikel. Es wirkt wie eine reine Verschiebung von Konflikten. Gab es diese vorher zwischen Fußgängern und Radfahrern, werden es künftig die Autofahrer und Radfahrer sein.

Peter Assmann: Mir ist es unverständlich, wie man ernsthaft über die Aufhebung der Radwegenutzungspflicht nachdenken kann. Der einzige Grund, der mir dazu einfällt, kann nur darin begründet sein, dass die innerstädtischen Radwege zu schmal ausgeführt wurden und es ad hoc keine Verbreiterungsmöglichkeiten gibt.

Brigitte Rothes: Ganz ehrlich, das geht doch nun wirklich zu weit. Die Radfahrer haben in Münster schon total viele Privilegien, keine Stadt hat ein so gut ausgebautes Fahrradwegenetz wie die vielgelobte Fahrradstadt Münster. Die meisten Radler sind schon dreist genug und erschrecken so manchen Fußgänger und beschimpfen Autofahrer.

Peter Popp: Es ist nicht vermittelbar, dass zum Beispiel die Brunnen in der Innenstadt aus Geldmangel nicht Instand gesetzt werden können, aber für Radwege, die nicht genutzt werden müssen, gefühlt endlos Geld bereitsteht. Autofahrer zahlen Steuern, um das Wegenetz zu erhalten, und erhebliche Parkgebühren, um das Auto überhaupt städtisch nutzen zu können. Was zahlen Radfahrer für ihre nicht enden wollenden Ansprüche und Forderungen?