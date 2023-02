Radfahrer dürfen bald auf weiteren Straßen fahren

Auf einigen Straßen in Münster dürfen Radfahrer schon die Fahrbahn benutzen, auch wenn es einen Radweg gibt. So zum Beispiel auf Teilen der Wolbecker Straße. Schon bald sollen weitere Straßen im Stadtgebiet folgen.

„Radfahren auf der Fahrbahn erlaubt“: Bislang steht dieses Schild nur an wenigen Straßen im Stadtgebiet. Weitere werden allerdings schon bald hinzukommen. Details will die Stadtverwaltung voraussichtlich im März in einer Vorlage für die Politik erläutern.