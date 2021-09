Radfahrer wird touchiert und schwer verletzt

Nach einem Unfall an der Hammer Straße ist die Polizei in Münster auf der Suche nach Zeugen. Ein 38-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg unterwegs, als er überholt und touchiert wurde. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt.

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Mittwochmorgen an der Hammer Straße einen 38-jährigen Radfahrer schwer verletzt und ist geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.



Der Münsteraner war laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Hammer Straße in Richtung Ludgeriplatz unterwegs, als ihn plötzlich ein Fahrradfahrer überholte. Der Unbekannte touchierte den 38-Jährigen und brachte ihn zu Fall. "Der Radfahrer blickte sich noch kurz zu dem schwer verletzten Mann um, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne anzuhalten", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus.



Beschreibung des unbekannten Radfahrers

Der Unbekannte ist etwa Mitte 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine kräftige, sportliche Statur. Er trug einen orangenen Helm, ein schwarz-grau-weiß kariertes Hemd und war mit einem mattschwarzen sportlichen Fahrrad mit Fahrradtaschen an den Seiten unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.