Was ist das für ein Geräusch, das aus dem Radio kommt? Das Quiz „Das geheimnisvolle Geräusch“ kehrt zurück.

Münster und ganz NRW sind ab dem kommenden Montag endlich wieder im Rätsel-Fieber: Ist es eine Tesafilm-Rolle, das Durchreißen von Papier, das Schnippeln der Salatzutaten oder etwas ganz anderes? Zuhören, Mitraten und Mitfiebern – nach acht Jahren Pause startet bei den NRW-Lokalradios wieder das beliebte und spannende Radiospiel „Das geheimnisvolle Geräusch“. Pro richtig erratenes Geräusch winkt ein Preisgeld von mindestens 5000 Euro.

Bis zum 10. Februar können die Radiohörer von montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr alle zwei Stunden einen Tipp zum aktuell vorgestellten Geräusch abgeben. Mitmachen ist ganz einfach: Auf den Aufruf im Programm achten, Gewinnspiel-Hotline unter 01371/36 50 50 (14 Cent/Anruf aus allen deutschen Netzen) anrufen, mit ein bisschen Glück per Zufall aus allen registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgewählt werden und den persönlichen Geräusch-Tipp abgeben.

Jackpot von mindestens 5000 Euro

Ist der Tipp richtig, geht der Jackpot in Höhe von mindestens 5000 Euro an den glücklichen Gewinner. Liegt der Kandidat falsch, erhält er einen Bonus von 100 Euro. Um diese Summe erhöht sich parallel der Jackpot in der nächsten Rate-Runde. Dieser wird damit von Spielrunde zu Spielrunde wertvoller.

Im Programm von Antenne Münster gibt es über den Tag verteilt einen „Premium-Tipp“, um das Rätseln ein bisschen einfacher zu machen. Wer sich auf der Website des Senders regis­triert, kann sich laut Ankündigung das aktuelle Geräusch jederzeit anhören und erhält die letzten drei Tipps, um was es sich handeln könnte, dazu.