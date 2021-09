Radweg im Gewerbegebiet Loddenheide wird verbreitert

An einer Stelle im Stadtgebiet führt die Kanalpromenade nicht direkt am Wasser entlang - sondern durch das Gewerbegebiet Loddenheide. Doch auch dort soll der Radweg verbreitet werden. Die Maßnahmen sollen zeitnah beginnen.

Das Projekt Kanalpromenade nimmt weiter Fahrt auf: Anfang September beginnen die Ausbauarbeiten zur Verbreiterung des Radwegs im Bereich Loddenheide. Die planmäßige Bauzeit soll laut einer städtischen Mitteilung zwölf Wochen in Anspruch nehmen. Ab Montag (6. September) werden Radfahrerinnen und Radfahrer über den Friedenspark umgeleitet, Fußgängerinnen und Fußgänger können den Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite nutzen. Für den Autoverkehr gibt es keine Einschränkungen.

Der Radweg im Gewerbegebiet Loddenheide ab Eulerstraße bis zum Stichweg Kanal am Asphaltmischwerk wird in den kommenden Wochen umgebaut. Diese Teilmaßnahme wird im Rahmen des Gesamtprojektes Kanalpromenade durchgeführt. "Dass die Kanalpromenade in diesem Bereich nicht direkt entlang des Wassers verläuft, ist mit der Nähe zum Asphaltmischwerk und den für den Betriebsablauf notwendigen Hafenarbeiten zu erklären. Radfahrer können hier nicht gefahrlos am Kanal entlanggeführt werden", sagt Projektleiter Andreas Groot-Körmelink vom Amt für Mobilität und Tiefbau.

Durchgehende Beleuchtung am Radweg

"Um den Weg durch das Gewerbegebiet dennoch so angenehm wie möglich zu gestalten, wird der bestehende Radweg an der Loddenheide verbreitert und mit einer durchgehenden Beleuchtung versehen", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Auch der schmale Stichweg zwischen Loddenheide und Kanal werde künftig auf vier Meter verbreitert – allerdings noch nicht in diesem Bauabschnitt.

Infotag am 9. September Foto: Zusätzlich wird ein Infotag am 9. September an der Kanalpromenade bei Amelsbüren stattfinden. Dort können sich alle Bürgerinnen und Bürger über das Projekt informieren und mit den Verantwortlichen ins Gespräch kommen. Neben Infoständen und einer Posterausstellung wird es familienfreundliche Baustellenführungen und Spielmöglichkeiten für Kinder geben. Der Vormittag wird für interessierte Klassen der umliegenden Grundschulen reserviert. ...

Da die Kanalpromenade an einigen Stellen sehr eng verläuft und die Gegebenheiten nicht optimal sind, wird der Radweg weiter ausgebaut. Um die 27 Kilometer lange Strecke von Stadtgrenze zu Stadtgrenze als durchgängige Fahrradroute umzusetzen, hat die Stadt Münster das Ausbauprojekt in mehrere Abschnitte unterteilt. Einige davon wurden bereits fertiggestellt.

Das Projekt "Kanalpromenade" wurde 2019 beschlossen und wird bis 2023 abgeschlossen sein. Dr. Alexander Buttgereit, Abteilungsleiter im Amt für Mobilität und Tiefbau, freut sich über die gute Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren: "Trotz der vielseitigen Herausforderungen liegen wir perfekt im Zeit- und Kostenplan."