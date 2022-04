Rat genehmigt ersten verkaufsoffenen Sonntag seit sechs Jahren

An der Hiltruper Marktallee dürfen die Geschichte am 15. Mai, einem Sonntag, öffnen.

2016 hatte das Verwaltungsgericht Sonntagsöffnungen in Münster bis einschließlich 2019 verboten. Danach kam Corona. Somit ist der verkaufsoffene Sonntag am 15. Mai an der Hiltruper Marktallee, den der Rat am Mittwochabend mit breiter Mehrheit genehmigt hat, der erste seit sechs Jahren. Anlass ist das Hiltruper Frühlingsfest.

Kritik kam von Ratsherr Michael Krapp (ÖDP). Er sprach von einem „Tabubruch“. Der Sonntag gehöre der Familie. Auch Ratsherr Ulrich Thoden (Die Linke) nahm dieses Wort in den Mund – und verwies darauf, dass auch „der Bischof und die Kirche“ gegen eine solche Öffnung seien.

CDU: Einzelhändler haben genug gelitten

Stefan Leschniok (CDU) stellte klar, dass seine Fraktion hinter dem offenen Sonntag stehe. Die Einzelhändler hätten in zwei Jahren Pandemie genug gelitten. Auch Jörg Berens (FDP) verwies darauf, dass der Einzelhandel „in Zeiten wie diesen arg gebeutelt“ sei. Es sei eine „Frage der wirtschaftlichen Vernunft“, die Öffnung am 15. Mai zu ermöglichen. Auch Vertreter von SPD und Grünen stellten sich hinter den offenen Sonntag.

Stadtdekanat und Verdi gegen Öffnung

Nach Einschätzung der Verwaltung erfüllt der Shopping-Tag während des Hiltruper Frühlingsfestes die rechtlichen Voraussetzungen. Wegen des Festes bestehe das vom Gesetzgeber geforderte „öffentliche Interesse“, die Verkaufszeit 13 bis 18 Uhr überschreite nicht fünf Stunden. IHK und Handelsverband hatten die Öffnung im Vorfeld begrüßt, Stadtdekanat und Verdi hatten sich dagegen ausgesprochen.