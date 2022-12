Rat entscheidet über Haushalt 2023

Es wird noch einmal spannend im Rathausfestsaal: Zum letzten Mal in diesem Jahr tagt der Rat, die Tagesordnung ist lang.

Die letzte Ratssitzung des Jahres steht am heutigen Mittwoch (14. Dezember) an. Der mit Abstand wichtigste Tagesordnungspunkt ist dabei die Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2023. Die Haushaltsberatungen sind abgeschlossen, die Auseinandersetzungen in den Ausschüssen auch.

Traditionell wird das Thema mit den Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden abgeschlossen, so auch in diesem Jahr. Eine Mehrheit für den Haushalt gilt als sicher, da neben der Rathauskoalition – bestehend als Grünen, SPD und Volt – auch die Internationale Fraktion zustimmen möchte.

Thomas Paal soll wiedergewählt werden

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt ist die geplante Wiederwahl des Stadtdirektors Thomas Paal. Er steht seit 2007 im Dienst der Stadt Münster und ist verantwortlich als Beigeordneter für die Bereiche Bildung, Kinder, Jugend, Familie und Sport. Seit dem Ausscheiden von Hartwig Schultheiß 2016 hat Paal auch die Funktion als Stadtdirektor und allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters Markus Lewe übernommen. Eine weitere Amtszeit Paals wäre auf acht Jahre angelegt.