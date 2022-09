Mit Kind im Rat und zum Parteitag

Ihre Premiere im Rat hat die kleine Alva in der vergangenen Woche erlebt – weitgehend schlafend im Kinderwagen unter den wachen Augen ihrer Mutter Anne Kathrin Herbermann, die seit Herbst 2020 für die Grünen im Rat sitzt. Ihre Tochter ist gerade gut vier Wochen alt.

Zusammen mit ihrer Mutter besucht die Kleine demnächst auch ihren ersten Bundesparteitag. Denn Herbermann ist als Parteitagsdelegierte der Grünen in Münster gewählt worden, wie die Partei mitteilt.

In der jüngsten Ratssitzung durfte sich Alvas Mutter über kleine Präsente freuen und zahlreiche Glückwünsche – selbstverständlich über Parteigrenzen hinweg.

Neue Erfahrungen

Künftig will Herbermann selbst in Erfahrung bringen, ob die Vereinbarkeit von politischer Betätigung und Mutter-Rolle heutzutage gelingen kann. „Ich bin froh, in einer Partei zu sein, die viel dafür tut, dass Eltern bei Bundesparteitagen mitmischen können. Insbesondere sollten wir Frauen vom Kinderwunsch nicht abgehalten werden, uns politisch zu betätigen und unsere Ziele einzubringen“, so Herbermann.

Die friedenspolitische Sprecherin der grünen Ratsfraktion stellte nach Parteiangaben die Ukraine in den Mittelpunkt ihrer Bewerbungsrede für die zurückliegende Parteitagsnominierung. „Ihr sollt wissen, wen ihr wählt“, so Herbermann. „Die Ukraine braucht Waffen, denn dort wird nicht nur die Ukraine verteidigt, sondern die Freiheit von uns allen.“