Rat soll über Baubeschluss entscheiden

Im Juni 2025 soll der Erweiterungsbau des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums abgeschlossen sein. Doch bis es so weit ist, muss erst der Rat über den Baubeschluss entscheiden. Das soll noch in diesem Jahr passieren.

Der Erweiterungsbau des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums soll noch in diesem Jahr die nächste Hürde nehmen. Denn am 14. Dezember soll der Rat in seiner Sitzung über den Baubeschluss des rund 13,3 Millionen Euro teuren Projektes entscheiden. Das geht aus einem Beschlusspapier hervor, das am heutigen Dienstag im Ausschuss für Schule und Weiterbildung diskutiert wird.